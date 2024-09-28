Стартовал 23 тур ЧБ по футболу

На футбольных полях Беларуси стартовал 23-й тур чемпионата страны. Накануне было сыграно два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одном из них БАТЭ принимал солигорский «Шахтер». Первый тайм остался безголевым. Однако на старте второго гости вышли вперед усилиями Дениса Ковалевича. Казалось, исход поединка предопределен. Но на последних секундах хозяева сравняли. Паритет восстановил Оралхан Омиртаем. Как итог – 1:1. Таким образом, «Шахтер» вышел в плюс по очкам, но пока замыкает турнирную таблицу, а БАТЭ располагается на 10-й строчке, имея в активе 28 баллов.

В другом матче вечера «Гомель» обыграл «Брест» – 2:1.