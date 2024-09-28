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Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли команду «Металлург»

28 сентября 2024 13:58
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Битвой текущего лидера и чемпиона страны начался игровой день в экстралиге. В Молодечно местное «Динамо» принимало «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины уже встречались несколькими днями ранее и тогда команда Игоря Руфа праздновала победу. Вот и сегодня именно динамовцы открыли счет в матче. Довольно скоро гости сравняли, однако на первый перерыв все равно ушли в роли догоняющих. Вторая и третья 20-минутки остались безголевыми, несмотря на усилия «волков» исправить ситуацию. Победа «Динамо» – 2:1. Это восьмая виктория команды и 100-процентный результат в нынешнем розыгрыше.

# Хоккей

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