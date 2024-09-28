Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли команду «Металлург»

Битвой текущего лидера и чемпиона страны начался игровой день в экстралиге. В Молодечно местное «Динамо» принимало «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины уже встречались несколькими днями ранее и тогда команда Игоря Руфа праздновала победу. Вот и сегодня именно динамовцы открыли счет в матче. Довольно скоро гости сравняли, однако на первый перерыв все равно ушли в роли догоняющих. Вторая и третья 20-минутки остались безголевыми, несмотря на усилия «волков» исправить ситуацию. Победа «Динамо» – 2:1. Это восьмая виктория команды и 100-процентный результат в нынешнем розыгрыше.