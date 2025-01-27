В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам

Лучшие игроки со всей страны в эти дни борются за медали чемпионата Беларуси по шашкам среди мужчин и женщин. Данный турнир является отборочным для участия в международных стартах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшие игроки со всей страны в эти дни борются за медали чемпионата Беларуси по шашкам среди мужчин и женщин. Данный турнир является отборочным для участия в международных стартах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У мужчин за чемпионство спорят 14 сильнейших спортсменов. Среди них многократные призеры и чемпионы мира, а также международные гроссмейстеры. По результатам шести туров определились лидеры. Это Игорь Михальченко и Алексей Куница. В их активе по 10 очков, и отрыв от остальных игроков составляет два балла.
Что касается женщин, среди 12 участниц лучшие результаты у Виктории Николаевой, Полины Петрусевой и Евгении Швед. У них по 7 баллов.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
У гэтым годзе ў нас такая канкурэнцыя, якой не было дагэтуль, бо палова ў дзельнікаў гэта міжнародныя гросмайстры, плюс некалькі моцных міжнародных майстроў гуляе. Гэта адбор на чэмпіянат Еўропы, які адбудзецца ў Красавіку ў турэцкім Кемеры. Квота нашая 5 удзельнікаў. Мужчыны, жанчыны, плюс некалькі персанальных местаў. Так што лепшыя, спадзяюся, так сама з медалямі вернуцца з чэмпіянату Еўропы, як заўсёды ў нас гэта бывае.
Победители чемпионата страны определятся 2 февраля.