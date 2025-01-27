В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам

Лучшие игроки со всей страны в эти дни борются за медали чемпионата Беларуси по шашкам среди мужчин и женщин. Данный турнир является отборочным для участия в международных стартах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин за чемпионство спорят 14 сильнейших спортсменов. Среди них многократные призеры и чемпионы мира, а также международные гроссмейстеры. По результатам шести туров определились лидеры. Это Игорь Михальченко и Алексей Куница. В их активе по 10 очков, и отрыв от остальных игроков составляет два балла.

Что касается женщин, среди 12 участниц лучшие результаты у Виктории Николаевой, Полины Петрусевой и Евгении Швед. У них по 7 баллов.