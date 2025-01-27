Белорусские гимнастки блестяще выступили на турнире в Испании

В многоборье, самом престижном виде программы, наши грации заняли весь пьедестал. Золото соревнований завоевала Дарья Ткачева, серебро в активе Анастасии Салос, на третью ступень пьедестала почета поднялась Дарья Веренич. В финалах отдельных видов белоруски также собрали россыпь медалей. Наши девушки стали обладательницами восьми наград. Дважды – в упражнениях с обручами и булавами – побеждала Дарья Веренич. Также золото в активе Анастасии Салос, она первенствовала в дисциплине с лентой. В упражнении с мячом лучший результат показала Дарья Ткачева.