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Александра Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Линце

27 января 2025 17:38
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Александра Саснович смогла пробиться в основную сетку теннисного турнира в австрийском Линце, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Линце-1

В финале квалификации белоруска встречалась с немкой Эллой Зайдель. Первый сет прошел в упорной борьбе, взяла верх Саснович – 7:5. Во втором Александра вела со счетом 4:0, однако умудрилась растерять преимущество и проиграла партию – 4:6. В решающем сете белоруска собралась и победила – 6:4.

# Теннис

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