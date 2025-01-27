Александра Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Линце

В финале квалификации белоруска встречалась с немкой Эллой Зайдель. Первый сет прошел в упорной борьбе, взяла верх Саснович – 7:5. Во втором Александра вела со счетом 4:0, однако умудрилась растерять преимущество и проиграла партию – 4:6. В решающем сете белоруска собралась и победила – 6:4.