Соболенко сохранила лидерство в обновлённом рейтинге WTA

Арина Соболенко сохранила лидерство в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Из-за поражения в финале Открытого чемпионата Австралии отрыв белоруски от идущей второй польки Иги Швентек сократился до 186 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Американка Кори Гауфф третья. Виктория Азаренко потеряла пять пунктов и опустилась на 29-е место. Александра Саснович находится на 149-й позиции. Триумфатор Australian Open итальянец Янник Синнер укрепил лидерство в мужском рейтинге.

Александр Зверев из Германии – на второй строке. Замыкает тройку сильнейших испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов поднялся на 9 пунктов и занимает 353-е место.