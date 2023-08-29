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В Минске продолжается сбор для детских хоккейных тренеров

29 августа 2023 11:54
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В Минске продолжает работу кэмп для детских хоккейных тренеров. Первая его часть предназначена для наставников, отвечающих за подготовку команд первого-второго годов обучения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске продолжается сбор для детских хоккейных тренеров-1

Среди спикеров не только хоккейные специалисты, но и представители конькобежного спорта. Во второй части кэмпа основное внимание будет уделено тренерам вратарей, которые работают с голкиперами третьего-четвертого годов обучения. Подобный тренировочный лагерь Федерация хоккея Беларуси проводит уже в третий раз.

В Минске продолжается сбор для детских хоккейных тренеров-4

Антон Мартыненко, заместитель начальника управления по развитию и детско-юношескому хоккею ФХБ:
Этот кэмп позволяет нам создать общий позитивный настрой среди тренеров, обменяться мнением перед сезоном, поговорить на злободневные темы. Мы специально создаем на кэмпах в рамках общения не только коллективную среду за счет того, что друг другу помогаем, но и среду, в которой люди могут поспорить, попытаться, и это очень важно, отстоять свою точку зрения. Вот эта конкурентная среда рождает другой уровень коммуникации, возможность прогрессировать.

# Хоккей Беларуси # Антон Мартыненко # Фотофакт

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