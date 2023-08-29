В Минске продолжается сбор для детских хоккейных тренеров

Среди спикеров не только хоккейные специалисты, но и представители конькобежного спорта. Во второй части кэмпа основное внимание будет уделено тренерам вратарей, которые работают с голкиперами третьего-четвертого годов обучения. Подобный тренировочный лагерь Федерация хоккея Беларуси проводит уже в третий раз.

Антон Мартыненко, заместитель начальника управления по развитию и детско-юношескому хоккею ФХБ:

Этот кэмп позволяет нам создать общий позитивный настрой среди тренеров, обменяться мнением перед сезоном, поговорить на злободневные темы. Мы специально создаем на кэмпах в рамках общения не только коллективную среду за счет того, что друг другу помогаем, но и среду, в которой люди могут поспорить, попытаться, и это очень важно, отстоять свою точку зрения. Вот эта конкурентная среда рождает другой уровень коммуникации, возможность прогрессировать.