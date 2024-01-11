В Минске продолжается Рождественский турнир и первенство Беларуси по бадминтону среди детей и подростков

Более 60 детей и подростков принимают участие в традиционном Рождественском турнире и первенстве Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят сразу на двух площадках.

В главном тренировочном комплексе играют юноши и девушки до 14-ти, на «Минск-Арене»– дети в категориях до 11 и до 13 лет. Самая младшая участница – Вика Руденок, девочке недавно исполнилось семь. Для некоторых ребят это первый турнир, кто-то принимает участие ежегодно. Соревнования проходят в одиночном, парном и смешанных разрядах.

Владислав Ращупкин, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона: Недаром эти соревнования называются Рождественским турниром. Все-таки мы должны деткам дарить праздники. Для деток, которые занимаются бадминтоном лучший праздник и подарок – это участие в соревнованиях. Увидеть своих друзей, попробовать свои силы. Год назад для нас открылась Российская Федерация. Чтобы принять решение по участию в российских соревнованиях, мы должны провести ряд своих турниров. Поэтому данные соревнования носят статус еще и отборочных.

Алеся Зайцева, тренер СДЮШОР по бадминтону (Брестская область): Есть талантливые, много интересных деток. Для некоторых это первые соревнования. Для некоторых это только этап – подготовка к следующим соревнованиям. То есть некоторые успели поучаствовать. Сейчас параллельно проходит первенство – уже даже там выступить. Пока у них скромные результаты, поскольку они еще маленькие. Но будем надеяться, что все впереди.

11 января 2024 года на «Минск-Арене» определились обладатели бронзовых наград в одиночной категории до 11 лет. Ими стали Захар Суховаров из Минска и брестчанка Вера Шунько. В возрасте до 13 были сыграны матчи парного разряда. У мальчиков третье место заняла пара Роман Борисенков и Сергей Быстримович. У девочек – Татьяна Березкина и Вера Шунько.

12 января пройдут соревнования среди смешанных пар, одиночный разряд у ребят до 13 лет и парный у младшего возраста. Финальные игры и церемония награждения состоятся 13 января.