100 сильнейших лучников со всех областей принимают участие в чемпионате Беларуси

Показать высокую концентрацию и точность собрались 100 лучников со всех областей страны. В стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко стартовал чемпионат Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены соревнуются на дистанции 18 метров, в классическом – его представляют 86 человек – и блочном луке. На чемпионате собрались сильнейшие атлеты от 13 до 45 лет, среди них члены национальной команды и ближайший резерв. Важным критерием отбора был первый взрослый разряд. В стартовый день турнира прошли квалификации в классическом луке в индивидуальном и командном зачетах.

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

Это первое соревнование в 2024 году, но в нашем зимнем сезоне это уже третий старт. Сейчас будет решаться отбор на международные соревнования в город Орел Российской Федерации, поэтому есть возможность тем, кто не успел выполнить очковые критерии, чтобы поехать на соревнования, показать здесь свое мастерство, отобраться и поехать. Также хочу отметить, что у нас за три этих зимних старта уже есть три мастера спорта в Республике Беларусь, поэтому очень приятно, что наша молодежь растет и радует нас своими результатами.

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды по стрельбе из лука:

Национальная команда сформирована по итогам летнего сезона 2023 года. Сейчас она готовится как к зимним международным соревнованиям, так и к летним основным стартам. Просматриваем резерв, в данный момент спортсмены отбираются на международные соревнования, которые пройдут в России в конце января.