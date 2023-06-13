В Минске продолжается открытый чемпионат страны по современному пятиборью

Новости Беларуси. На базе БГУФК продолжается открытый чемпионат Беларуси по современному пятиборью. Вслед за женщинами свой полуфинал провели мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На базе БГУФК продолжается открытый чемпионат Беларуси по современному пятиборью. Вслед за женщинами свой полуфинал провели мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данный старт является тестовым перед II Играми стран СНГ. Сейчас идет проверка работоспособности всех систем спорткомплекса. А помимо прочего, в деле показывает себя и наша молодежь, которой и предстоит бороться за медали главного мультифорума этого лета.
Александр Селецкий, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:
У нас есть хорошая молодежь, у нас есть хорошие перспективы, особенно в женском направлении. Это и Бурая Мира, и Ляшенко Александра, и Гнедчик Мария, она уже на сегодня стала впервые на взрослых соревнованиях призером этапа Кубка Леднева. Хорошая молодежь, которая наступает на пятки нашим спортсменам.
Выступают в Минске не только подрастающие рыцари пяти качеств. В борьбу за медали вступили и лидеры наших национальных команд.
Илья Полозков, победитель третьего этапа соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева»:
Это тренировочный больше. Режим. Не стоит задача показать максимум, стоит задача пройти ровно и подготовить себя к Кубку Леднева. Есть небольшие вопросы по восстановлению по ноге, так как не так давно еще была травма, поэтому как бы так. В целом все хорошо.
Соревнования в рамках чемпионата Беларуси продолжатся в среду, 14 июня. В этот день свой финал проведут женщины. Мужчины определят победителя и призеров 15 июня.