В Минске продолжается открытый чемпионат страны по современному пятиборью

Данный старт является тестовым перед II Играми стран СНГ. Сейчас идет проверка работоспособности всех систем спорткомплекса. А помимо прочего, в деле показывает себя и наша молодежь, которой и предстоит бороться за медали главного мультифорума этого лета.

Александр Селецкий, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:

У нас есть хорошая молодежь, у нас есть хорошие перспективы, особенно в женском направлении. Это и Бурая Мира, и Ляшенко Александра, и Гнедчик Мария, она уже на сегодня стала впервые на взрослых соревнованиях призером этапа Кубка Леднева. Хорошая молодежь, которая наступает на пятки нашим спортсменам.

Выступают в Минске не только подрастающие рыцари пяти качеств. В борьбу за медали вступили и лидеры наших национальных команд.