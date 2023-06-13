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Кубок Сириуса. Хоккейная сборная Беларуси U-16 обыграла сверстников из Санкт-Петербурга

13 июня 2023 11:56
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Хоккеисты сборной Беларуси, составленной из игроков до 16 лет, провели сегодня, 13 июня, четвертый матч на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И одержали долгожданную победу.

Соперниками нашей команды стали сверстники из Санкт-Петербурга. Основу их сборной составляют представители школ СКА. Игра прошла в неуступчивом и ярком ключе. Дружины на двоих забросили 9 шайб. По ходу поединка наши парни отыгрались со счета 2:4. Правда, в основное время победителя выявить не удалось. При счете 4:4 игроков ждал овертайм, а затем и серия буллитов, где удача сопутствовала белорусам. Как итог победа – 5:4.

Кубок Сириуса. Хоккейная сборная Беларуси U-16 обыграла сверстников из Санкт-Петербурга-1

Завтра в соперниках наших хоккеистов команда Уральского федерального округа.

# Хоккей # Фотофакт

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