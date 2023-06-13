Прямой эфир

В том числе посетят стадион «Динамо». Постпреды ознакомятся с подготовкой к II Играм стран СНГ

13 июня 2023 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь готовится жить спортом: уже в августе II Игры стран СНГ примет каждый регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два десятка видов соревнований, 11 городов.

Чтобы масштабный праздник прошел достойно, еще в мае Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается ряд преференций и льгот для участников и волонтеров. Это и безвизовый въезд, и освобождение от необходимости регистрации на территории Беларуси. Ведь гостей ждем немало  – минимум 6 тысяч участников. 

В том числе посетят стадион «Динамо». Постпреды ознакомятся с подготовкой к II Играм стран СНГ-1

Ну а сегодня на выездном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ оценят готовность. Постпреды посетят стадион «Динамо», где увидят тестовые соревнования по легкой атлетике, скалодром и тир. В университете физической культуры посмотрят на работу операционно-координационного центра, здесь же состоятся тестовые соревнования по современному пятиборью.

В том числе посетят стадион «Динамо». Постпреды ознакомятся с подготовкой к II Играм стран СНГ-4

Завершающая часть заседания Совета постпредов пройдет в Национальном олимпийском комитете. Всего в проведении мультиспортивного форума задействуют более 20-ти объектов. Открытие Игр – 5 августа, закрытие  – 13-го. Кроме спорта – широкая культурная программа и насыщенный туристический план.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские легкоатлеты обзавелись медалями турнира в России
12 июня 2023 19:48

Белорусские легкоатлеты обзавелись медалями турнира в России

«Волевое желание победить». «Минск» обыграл «Строитель» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве
12 июня 2023 19:46

«Волевое желание победить». «Минск» обыграл «Строитель» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

«Думаю, я буду прибавлять». Что Азаренко сказала о матче после победы над Стеванович в Нидерландах?
12 июня 2023 19:42

«Думаю, я буду прибавлять». Что Азаренко сказала о матче после победы над Стеванович в Нидерландах?