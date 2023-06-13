В том числе посетят стадион «Динамо». Постпреды ознакомятся с подготовкой к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. Беларусь готовится жить спортом: уже в августе II Игры стран СНГ примет каждый регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два десятка видов соревнований, 11 городов.
Чтобы масштабный праздник прошел достойно, еще в мае Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается ряд преференций и льгот для участников и волонтеров. Это и безвизовый въезд, и освобождение от необходимости регистрации на территории Беларуси. Ведь гостей ждем немало – минимум 6 тысяч участников.
Ну а сегодня на выездном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ оценят готовность. Постпреды посетят стадион «Динамо», где увидят тестовые соревнования по легкой атлетике, скалодром и тир. В университете физической культуры посмотрят на работу операционно-координационного центра, здесь же состоятся тестовые соревнования по современному пятиборью.
Завершающая часть заседания Совета постпредов пройдет в Национальном олимпийском комитете. Всего в проведении мультиспортивного форума задействуют более 20-ти объектов. Открытие Игр – 5 августа, закрытие – 13-го. Кроме спорта – широкая культурная программа и насыщенный туристический план.