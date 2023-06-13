Александр Екименко о ЧБ по хоккею на траве: «Минск» показывает зубы, непонятно, кто станет чемпионом

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве продолжается яркая борьба. Вечером 12 июня был сыгран третий матч финального раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб «Минск» на своем поле принимал брестский «Строитель». Гости вели в серии – 2:0 и до завоевания заветного трофея оставался всего один шаг, но они его не сделали. Счет уже на 3-й минуте открыли именно хоккеисты «Строителя», однако в конце второго отрезка минчане сравняли, а затем и вовсе вышли вперед с уверенным преимуществом. Как итог – 3:1 в пользу горожан.