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Александр Екименко о ЧБ по хоккею на траве: «Минск» показывает зубы, непонятно, кто станет чемпионом

13 июня 2023 12:22
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве продолжается яркая борьба. Вечером 12 июня был сыгран третий матч финального раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Екименко о ЧБ по хоккею на траве: «Минск» показывает зубы, непонятно, кто станет чемпионом-1

Клуб «Минск» на своем поле принимал брестский «Строитель». Гости вели в серии – 2:0 и до завоевания заветного трофея оставался всего один шаг, но они его не сделали. Счет уже на 3-й минуте открыли именно хоккеисты «Строителя», однако в конце второго отрезка минчане сравняли, а затем и вовсе вышли вперед с уверенным преимуществом. Как итог – 3:1 в пользу горожан.

Александр Екименко о ЧБ по хоккею на траве: «Минск» показывает зубы, непонятно, кто станет чемпионом-4

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
«Минск» показывает зубы. Это говорит о том, что есть сильные клубы, сильные сборные, и до последней секунды неизвестно, кто выиграет. До последней игры не будет понятно, кто станет чемпионом Республики Беларусь.

Следующий матч коллективы проведут 13 июня также в Минске.

# Футбол Беларуси # Александр Екименко # Фотофакт

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