В Минске продолжается городской этап турнира по футболу «Кожаный мяч»

В центре внимания – средняя возрастная группа. Это ребята 11-12 лет. После двух соревновательных дней фаворитами стали команды Советского и Партизанского районов нашей столицы. Коллективы победно набирают баллы, однако впереди еще два соревновательных дня. Несмотря на юный возраст, поединки проходят остро и захватывающе, так что судьям порой приходится не просто.

Анастасия Алещенко, судья соревнований:

Спорные моменты присутствуют, конечно. Сегодня было парочку моментов там. Будем их обсуждать, разбирать. Мне лично интересно судить, потому что мне нравится с детьми работать. Тоже эмоции. Как они получают, так и я получаю эмоции. Меня радует то, что такие турниры проводятся. Все больше и больше участвуют детей. Девочки. Две недели назад судила «Кожаный мяч» девочек, тоже такие же интересные матчи проходят. Мне больше нравится, что все-таки очень много по Минску и, вообще, по Беларуси таких турниров.