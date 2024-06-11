Иван Тихон: уверен, что наша команда привезёт достойную коллекцию медалей с Игр БРИКС

Игры БРИКС – одни из главных стартов летнего соревновательного сезона для белорусских спортсменов. Атлеты из 60 стран определят сильнейших в 27 видах спорта. Всего будет разыграно 387 комплектов наград, на которые претендуют и наши ребята, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Беларуси по легкой атлетике отправится в Казань уже завтра, 12 июня. Всего в команде 81 спортсмен. Турнир «Королевы спорта» пройдет на стадионе «Центральный». Начнутся выступления 15 июня, но а завершатся уже на следующий день. Первыми на старт выйдут спринтеры – как мужчины, так и женщины, а это наши сильнейшие атлеты, среди которых Эльвира Граборенко и Светлана Парахонько.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Игры БРИКС – это, наверное, за 3 года самые долгожданные, самые-самые эти Игры. Мы их долго очень ждем, потому что по международной практике мы уже соскучились, наши атлеты. И вот та возможность у нас выпадает сейчас, мы ездили зимой на открытый чемпионат России, где завоевали 13 медалей, соответственно, основными конкурентами нашими будут спортсмены из России. Наши ребята готовы. И на Кубок России они ездили, где-то присматривались к соперникам, где-то смотрели. Я уверен, что наша команда достойную коллекцию медалей привезет с Игр БРИКС.

В легкой атлетике спортсмены разыграют 42 комплекта наград и это первый крупный международный турнир для наших атлетов с 2022 года.