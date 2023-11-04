В Минске продолжается четвертьфинал борцовского турнира «Лига храбрых»

В столице продолжается четвертьфинальная стадия борцовской «Лиги храбрых». Данный чемпионат проводится при поддержке Президентского спортивного клуба. Участие в старте принимают ребята до 15 лет. Сейчас за выход в одну вторую на ковре сражаются спортсмены команд Минска и Могилевской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, турнир проходит в формате «стенка на стенку». Каждую дружину представляют борцы греко-римского и вольного стиля, а также девушки. Хоть соревнования и детские, но организация как на лучших мировых стартах. Все для того, чтобы ребята смогли почувствовать вкус больших состязаний.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Сегодня очень много работает по вовлечению в спорт в целом. Ну, и в наш вид спорта в первую очередь детей, молодежи. Мы понимаем прекрасно, что без детей, детского спорта очень сложно достичь больших высот. Поэтому самое главное… Завлечь ребенка это одно, а удержать ребенка в зале – это уже другая история. Молодежи нужен праздник, небольшое шоу. Поэтому мы максимально постарались сделать картинку, которую вы видите. Конечно, это цепляет детей.

В полуфинал «Лиги храбрых» уже вышли команды Минской и Гомельской областей. Поединки в рамках данной стадии состоятся в декабре. А уже в январе узнаем, какая дружина станет чемпионом второго сезона турнира.