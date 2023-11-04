Хоккеисты минского «Динамо» пропустили 4 шайбы за 9 минут и разгромно проиграли «Металлургу» в КХЛ

Минское «Динамо» в гостях с крупным счетом уступило магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ – 5:1 в пользу «сталеваров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева отрыли цифры на табло в начале первого периода. На старте второго «зубры» смогли сравнять. Отличился Никита Смирнов. Однако дальше игра у минчан совсем разладилась и они пропустили четыре шайбы за девять минут. Третий отрезок остался безголевым. Дальше подопечных Дмитрия Квартальнова ожидает шестиматчевая домашняя серия. 6-го ноября в Минск пожалуют игроки омского «Авангарда».