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Хоккеисты минского «Динамо» пропустили 4 шайбы за 9 минут и разгромно проиграли «Металлургу» в КХЛ

04 ноября 2023 18:53
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Минское «Динамо» в гостях с крупным счетом уступило магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ – 5:1 в пользу «сталеваров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» пропустили 4 шайбы за 9 минут и разгромно проиграли «Металлургу» в КХЛ-1

Хозяева отрыли цифры на табло в начале первого периода. На старте второго «зубры» смогли сравнять. Отличился Никита Смирнов. Однако дальше игра у минчан совсем разладилась и они пропустили четыре шайбы за девять минут. Третий отрезок остался безголевым. Дальше подопечных Дмитрия Квартальнова ожидает шестиматчевая домашняя серия. 6-го ноября в Минск пожалуют игроки омского «Авангарда».

# Хоккей # Фотофакт

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