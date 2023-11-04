Соболенко обыграла Рыбакину на итоговом турнире ВТА

Арина Соболенко одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче группового этапа итогового турнира ВТА в мексиканском Канкуне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска в доигровке нанесла поражение сопернице со счетом 6:2, 3:6, 6:3 и вышла в полуфинал.
Арина Соболенко, первая ракетка мира:
Был действительно тяжелый бой в очень тяжелых условиях. Я очень рада, что смогла одержать эту победу, несмотря ни на что. Ребята на трибунах! Вы лучшие! Мне очень нужна была эта поддержка на US OPen. Если бы вы были там, я бы точно выиграла этот «Шлем»! Сейчас мне просто нужно сосредоточиться на себе и не позволять всем этим мыслям о первом номере в рейтинге и этим вызовам проникать в мою голову и разрушать меня изнутри.
Она заняла второе место в своей группе, уступив американке Джессике Пегуле, которая одержала победы во всех трех матчах. Таким образом, стали известны обе пары полуфиналисток. В первом полуфинале встретятся американки Джессика Пегула и Корри Гауфф. Во втором белоруска Арина Соболенко сыграет с полькой Игой Швентек.