Представитель Федерации хоккея Беларуси рассказал, как устроена женская лига

В хоккее не только мужчины. Сегодня на льду блистают представительницы прекрасного пола. Женский хоккей выходит на новый уровень.
В хоккее не только мужчины. Сегодня на льду блистают представительницы прекрасного пола. Женский хоккей выходит на новый уровень.
Павел Михед, начальник управления по развитию и детско-юношескому хоккею ФХБ:
Есть девочки, которые играют наравне с мальчиками, более того, выполняют лидерские роли. Если два года назад в стране занималось всего 70 девочек, девушек разных возрастов, то только в этом году в новом сезоне уже пришло более 70 новых девочек младших возрастов. Официально женскую лигу мы начали проводить, начиная с текущего сезона. Также в текущем сезоне начала выступление среди юношей в открытом первенстве Республики Беларусь женская сборная, но с прошлого года девушки без ограничений уже могли играть среди мальчиков в соревнованиях «Золотая шайба».
Сейчас в лиге играет три команды. Отбор в женские сборные проходит на постоянной основе. Приглашают девушек от 2010 года рождения и старше. В команде есть игроки как смешанных видов спорта, например, фигурного катания, так и новички, которые готовы начать с нуля и развиваться в этом направлении.
В чем разница между мужским и женским хоккеем – подробности в видеоматериале.