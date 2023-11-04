Представитель Федерации хоккея Беларуси рассказал, как устроена женская лига

Павел Михед, начальник управления по развитию и детско-юношескому хоккею ФХБ:

Есть девочки, которые играют наравне с мальчиками, более того, выполняют лидерские роли. Если два года назад в стране занималось всего 70 девочек, девушек разных возрастов, то только в этом году в новом сезоне уже пришло более 70 новых девочек младших возрастов. Официально женскую лигу мы начали проводить, начиная с текущего сезона. Также в текущем сезоне начала выступление среди юношей в открытом первенстве Республики Беларусь женская сборная, но с прошлого года девушки без ограничений уже могли играть среди мальчиков в соревнованиях «Золотая шайба».