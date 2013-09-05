В Минске появится новая организация для профессиональных спортсменов – «Велосипедный клуб «Минск»

Новости Беларуси. Профессиональных спортсменов объединят в «Велосипедный клуб «Минск». Новая организация – это дополнительные старты и повышенная зарплата. Не для всех, а лишь для тех спортсменов, которые показывают достойные результаты на мировых первенствах.

Такая форма спортивного объединения уже опробована во многих странах. Предполагается, что «Велоклуб «Минск» будет сотрудничать с сильнейшими клубами мира, проводить совместные сборы. Предварительно включить в это объединение планируется 7 спортсменов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник Управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Чтобы мы к Рио-де-Жанейро подготовили хорошую команду и выступили там не просто достойно, а привезли медали.

Наталья Цилинская, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту:

Спортсменам нужна любая организация дополнительная, потому что дополнительное финансирование еще никому не мешало. Дополнительная экипировка тоже никому не мешала. Дополнительный стимул тоже никому не мешал, поэтому это нужно как велоспорту в целом, так и отдельно спортсменам и тренерам.