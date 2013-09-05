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Национальный авиаперевозчик начал получать заявки на время Чемпионата мира по хоккею

05 сентября 2013 07:58
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Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик начал получать заявки на время Чемпионата мира по хоккею. Он пройдет в Беларуси в мае 2014 года. Чартерные рейсы для болельщиков стали бронировать иностранные компании и турфирмы. В связи с этим графики рейсов на летний сезон будущего года публикуются уже сейчас.

Что касается зимнего расписания, то подготовка к нему также ведется. Кроме того, уже продаются билеты на заявленные ранее новые маршруты.

Новинкой грядущей зимы станет введение рейса в Женеву, он стартует 17 декабря. Как ожидается, что особой популярностью это направление будет пользоваться в рождественские праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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