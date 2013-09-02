На чемпионате мира по художественной гимнастике в Киеве белорусские гимнастки завоевали 5 медалей и впервые за 15 лет вернулись с «золотом»

Новости Беларуси. Приятная новость для спортивных болельщиков. На неделе белорусские грации в Киеве на чемпионате мира по художественной гимнастике завоевали 5 медалей.

Отличились наши девушки в групповом упражнении – «золото» в многоборье они выиграли впервые за 15 лет! В личных соревнованиях три бронзовые награды на счету Мелитины Станюты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мелитина Станюта, бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике:

Вешают медали, это, кончено, все хорошо, когда все радуются, когда играет белорусский гимн. Да, впервые за 15 лет такое повторилось, я очень рада за главного тренера, которая вложила очень много в эту новую команду, в эту молодую команду, и слава Богу, что все сложилось.

2 сентября в Национальном аэропорту встречали сборную Беларуси по художественной гимнастике. Девушкам и тренерскому составу удалось то, чего ждали уже 15 лет: с чемпионата мира наши грации вернулись с «золотом». Победоносным стало выступление в групповом упражнении по программе многоборья.

Подобный успех белорусская художественная гимнастика переживала в 98-м году, на планетарном состязании в испанской Севилье. И тогда, и сейчас к золотым наградам команды привела заслуженный тренер Беларуси Татьяна Ненашева. Впрочем, неизменность тренерского состава – одна из главных составляющих результативности белорусской школы художественной гимнастики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Мы повторили успех с большим отрывом, и никто не сомневается, что белорусы были первые. Всегда очень приятно видеть свой флаг и тем более слышать гимн. Для нас в этот момент самая лучшая музыка – это гимн.

Марина Гончарова, чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях:

Завоевывали статус страны, чтобы нас воспринимали, не только мы, а и предыдущие девочки и составы. Поэтому это огромная работа за 15 лет. Поэтому спасибо всем, и посвящается она тоже всем.