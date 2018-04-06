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«Будем лучше заниматься». Воспитанники Круглянской спортшколы получили в подарок спортинвентарь от БФЛГ

06 апреля 2018 06:54
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Новости Беларуси. Беларуси необходимо выстроить эффективную систему поддержки детского лыжного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем лучше заниматься». Воспитанники Круглянской спортшколы получили в подарок спортинвентарь от БФЛГ-1

Такое мнение высказал генеральный прокурор Беларуси, глава наблюдательного совета федерации лыжных гонок Александр Конюк, во время посещения Круглянской детской спортивной школы.

По его словам, в стране готовятся дорожные карты развития таких видов спорта, как лыжные гонки и биатлон. Главное, чтобы ни один одаренный спортсмен из глубинки не потерялся на пути к высоким пьедесталам.

«Будем лучше заниматься». Воспитанники Круглянской спортшколы получили в подарок спортинвентарь от БФЛГ-4

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок:
Будет выстроена четкая система: центр – республика – область – район. Я прекрасно понимаю, что будут достижения, если будет массовость. Поэтому мы принимаем все усилия для того, чтобы улучшать материальную базу таких школ.

Нам надо своих людей воспитывать, своих растить и своих спортсменов, чтобы они достигали высот.

«Будем лучше заниматься». Воспитанники Круглянской спортшколы получили в подарок спортинвентарь от БФЛГ-7

Воспитанник Круглянской спортивной школы:
С такими подарками будем лучше заниматься.

Воспитанники Круглянской спортивной школы получили два десятка лыж престижных брендов и экипировку к ним. Теперь ребята с нетерпением ждут нового лыжного сезона.

# Александр Конюк # Фотофакт # Белорусские спортсмены

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