«Будем лучше заниматься». Воспитанники Круглянской спортшколы получили в подарок спортинвентарь от БФЛГ

Новости Беларуси. Беларуси необходимо выстроить эффективную систему поддержки детского лыжного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларуси необходимо выстроить эффективную систему поддержки детского лыжного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение высказал генеральный прокурор Беларуси, глава наблюдательного совета федерации лыжных гонок Александр Конюк, во время посещения Круглянской детской спортивной школы.
По его словам, в стране готовятся дорожные карты развития таких видов спорта, как лыжные гонки и биатлон. Главное, чтобы ни один одаренный спортсмен из глубинки не потерялся на пути к высоким пьедесталам.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок:
Будет выстроена четкая система: центр – республика – область – район. Я прекрасно понимаю, что будут достижения, если будет массовость. Поэтому мы принимаем все усилия для того, чтобы улучшать материальную базу таких школ.
Нам надо своих людей воспитывать, своих растить и своих спортсменов, чтобы они достигали высот.
Воспитанник Круглянской спортивной школы:
С такими подарками будем лучше заниматься.
Воспитанники Круглянской спортивной школы получили два десятка лыж престижных брендов и экипировку к ним. Теперь ребята с нетерпением ждут нового лыжного сезона.