«Будем лучше заниматься». Воспитанники Круглянской спортшколы получили в подарок спортинвентарь от БФЛГ

По его словам, в стране готовятся дорожные карты развития таких видов спорта, как лыжные гонки и биатлон. Главное, чтобы ни один одаренный спортсмен из глубинки не потерялся на пути к высоким пьедесталам.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок:

Будет выстроена четкая система: центр – республика – область – район. Я прекрасно понимаю, что будут достижения, если будет массовость. Поэтому мы принимаем все усилия для того, чтобы улучшать материальную базу таких школ.

Нам надо своих людей воспитывать, своих растить и своих спортсменов, чтобы они достигали высот.