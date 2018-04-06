«Арсенал» разгромил ЦСКА в Лондоне в Лиге Европы: как это было

Противостояние лондонского «Арсенала» и московского ЦСКА стало главным событием четверга в Лиге Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне в рамках этого турнира состоялись первые четвертьфинальные матчи. Английскому клубу удался быстрый гол – на 9 минуте «канониров» вывел вперед Аарон Рэмси. Но парням Виктора Гончаренко понадобилось совсем немного времени, чтобы отыграться. Александр Головин исполнил сногсшибательный удар со штрафного, против которого Петр Чех был бессилен.

Правда, равные цифры держались на табло менее десяти минут. На экваторе тайма «Арсенал» получил право на пенальти, и Александр Ляказетт привел приговор в исполнение. Следом отрыв хозяев увеличился – Аарон Рэмси оформил дубль. А за 10 минут до перерыва его примеру последовал и Ляказетт, на этот раз забивший с игры. 4:1 после первой половины – ЦСКА оказался далеко не в лучшем моральном состоянии.