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«Арсенал» разгромил ЦСКА в Лондоне в Лиге Европы: как это было

06 апреля 2018 20:24
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Противостояние лондонского «Арсенала» и московского ЦСКА стало главным событием четверга в Лиге Европы,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Арсенал» разгромил ЦСКА в Лондоне в Лиге Европы: как это было -1

Накануне в рамках этого турнира состоялись первые четвертьфинальные матчи. Английскому клубу удался быстрый гол – на 9 минуте «канониров» вывел вперед Аарон Рэмси. Но парням Виктора Гончаренко понадобилось совсем немного времени, чтобы отыграться. Александр Головин исполнил сногсшибательный удар со штрафного, против которого Петр Чех был бессилен.

«Арсенал» разгромил ЦСКА в Лондоне в Лиге Европы: как это было -3

Правда, равные цифры держались на табло менее десяти минут. На экваторе тайма «Арсенал» получил право на пенальти, и Александр Ляказетт привел приговор в исполнение. Следом отрыв хозяев увеличился – Аарон Рэмси оформил дубль. А за 10 минут до перерыва его примеру последовал и Ляказетт, на этот раз забивший с игры. 4:1 после первой половины – ЦСКА оказался далеко не в лучшем моральном состоянии.

«Арсенал» разгромил ЦСКА в Лондоне в Лиге Европы: как это было -5

Во втором тайме «Арсенал» армейцам больше не забил, но и без того интриги в ответной встрече почти не будет. Также уверенных побед добились накануне «Атлетико», взявший верх над «Спортингом», и «Лацио», огорчивший «Зальцбург». «Лейпциг» минимально одолел дома «Марсель», но в этой паре вопросов пока куда больше, чем ответов.

# Футбол # Фотофакт

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