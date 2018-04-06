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На 57 году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион тяжелоатлет Александр Курлович

06 апреля 2018 16:12
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Новости Беларуси. Скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович.

По информации Министерства спорта и туризма, спортсмен умер на 57 году жизни. Тяжелоатлет становился двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом мира и Европы, обладателем Кубка мира.

Спортсмен 12 раз устанавливал рекорды планеты.

Александр Курлович награжден орденом «Знак Почета», был членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики, возглавлял Представительство НОК в Гродненской области.

Министерство спорта и спортивная общественность страны выражают соболезнования родным и близким Александра Курловича.

# Некролог # Александр Курлович

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