На 57 году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион тяжелоатлет Александр Курлович

Новости Беларуси. Скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович.

По информации Министерства спорта и туризма, спортсмен умер на 57 году жизни. Тяжелоатлет становился двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом мира и Европы, обладателем Кубка мира.

Спортсмен 12 раз устанавливал рекорды планеты.

Александр Курлович награжден орденом «Знак Почета», был членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики, возглавлял Представительство НОК в Гродненской области.

Министерство спорта и спортивная общественность страны выражают соболезнования родным и близким Александра Курловича.