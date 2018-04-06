На 57 году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион тяжелоатлет Александр Курлович

Новости Беларуси. Скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович.
По информации Министерства спорта и туризма, спортсмен умер на 57 году жизни. Тяжелоатлет становился двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом мира и Европы, обладателем Кубка мира.
Спортсмен 12 раз устанавливал рекорды планеты.
Александр Курлович награжден орденом «Знак Почета», был членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики, возглавлял Представительство НОК в Гродненской области.
Министерство спорта и спортивная общественность страны выражают соболезнования родным и близким Александра Курловича.