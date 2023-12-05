В Минске начался ежегодный турнир по волейболу памяти Петра Ковалёва

Достойные результаты белорусы показывают не только во взрослом, но и в юниорском волейболе. Держаться на уровне помогает постоянная соревновательная практика с сильными соперниками из России.

Алексей Ковалев, главный тренер юниорской сборной Беларуси по волейболу (U17): Российский волейбол сильный. Мы постоянно составляем конкуренцию на молодежном уровне. Так же наши команды участвуют в российской Суперлиге – сейчас команда «Шахтер» на хорошем уровне выступает. Команды молодежной сборной, которые базируются на базе Республиканского училища олимпийского резерва, всегда к нам стремятся приехать, с нами хотят играть. Потому что команды всегда на хорошем уровне, сильные команды. Тренер в своей команде ставит максимальные задачи, он всегда хочет первое место и побед. Поэтому будем стремиться к наивысшему достижению – всех победить.

В турнире принимают участие представители клуба «Минск», две юношеские сборные и спортсмены солигорского «Шахтера». Конкуренцию белорусам составляет действующий чемпион России в своем возрасте – команда Нижнего Новгорода, а также дружины из Калининграда и Москвы.

Андрей Михневич, главный тренер юниорской сборной Беларуси по волейболу (U-15):

Это очень полезные соревнования. Благодаря таким международным соревнованиям можно увидеть уровень подготовленности свой, чего не хватает, на каком уровне сейчас находятся соперники того же возраста из других стран. Чтобы корректировать работу и двигаться дальше, а не стоять на месте. В первую очередь для моих ребят это проверка. Мы работаем всего лишь три месяца вместе. И посмотреть, насколько мы продвинулись вперед, где у нас есть основные проблемы, чтобы быстро откорректировать и решать их. Уровень команд здесь достаточно высокий, что российских команд, что белорусских. Поэтому соревнования будут очень интересные.

Продлятся соревнования еще два дня, в каждом из которых по четыре игры. Закрытие турнира в четверг, 7 декабря.