КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» на выезде

Первая 20-минутка была безголевой. А вот вторая осталась за оппонентами – они чуть более чем за минуту дважды огорчили «динамовцев». Однако наши парни сдаваться не собирались. Старт третьего отрезка получился безумным. На четвертой секунде самую быструю шайбу в истории лиги забросил Роман Горбунов. А всего через 12 секунд одноклубника поддержал Виталий Пинчук. На табло горели ничейные 2:2, и все шло к овертайму.