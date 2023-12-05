КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» на выезде

В КХЛ минское «Динамо» завершило дальневосточную серию на триумфальной ноте. «Зубры» на выезде в эпичном поединке одолели «Сибирь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В КХЛ минское «Динамо» завершило дальневосточную серию на триумфальной ноте. «Зубры» на выезде в эпичном поединке одолели «Сибирь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первая 20-минутка была безголевой. А вот вторая осталась за оппонентами – они чуть более чем за минуту дважды огорчили «динамовцев». Однако наши парни сдаваться не собирались. Старт третьего отрезка получился безумным. На четвертой секунде самую быструю шайбу в истории лиги забросил Роман Горбунов. А всего через 12 секунд одноклубника поддержал Виталий Пинчук. На табло горели ничейные 2:2, и все шло к овертайму.
Но за шесть секунд до сирены Александр Волков принес белорусской дружине победу.
Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова проведут дома. 19 декабря в Минск пожалуют хоккеисты «Витязя».