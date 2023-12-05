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КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» на выезде

05 декабря 2023 20:03
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В КХЛ минское «Динамо» завершило дальневосточную серию на триумфальной ноте. «Зубры» на выезде в эпичном поединке одолели «Сибирь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» на выезде-1

Первая 20-минутка была безголевой. А вот вторая осталась за оппонентами – они чуть более чем за минуту дважды огорчили «динамовцев». Однако наши парни сдаваться не собирались. Старт третьего отрезка получился безумным. На четвертой секунде самую быструю шайбу в истории лиги забросил Роман Горбунов. А всего через 12 секунд одноклубника поддержал Виталий Пинчук. На табло горели ничейные 2:2, и все шло к овертайму.

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» на выезде-4

Но за шесть секунд до сирены Александр Волков принес белорусской дружине победу.

Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова проведут дома. 19 декабря в Минск пожалуют хоккеисты «Витязя».

# Хоккей # Фотофакт

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