Хоккей. Артур Гаврус пополнил ряды «Бреста»

Артур Гаврус пополнил ряды «Бреста». Сезон хоккеист начинал в «Металлурге». В составе «волков» форвард два года подряд становился чемпионом Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Артур Гаврус пополнил ряды «Бреста». Сезон хоккеист начинал в «Металлурге». В составе «волков» форвард два года подряд становился чемпионом Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В начале текущего сезона он успел провести за команду 15 встреч, в которых забросил две шайбы и сделал три голевые передачи. Напомним, Гаврус ранее выступал не только в экстралиге, но и в юниорской канадской лиге, а также в КХЛ и ВХЛ.