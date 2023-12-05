Прямой эфир

Хоккей. Артур Гаврус пополнил ряды «Бреста»

05 декабря 2023 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Артур Гаврус пополнил ряды «Бреста». Сезон хоккеист начинал в «Металлурге». В составе «волков» форвард два года подряд становился чемпионом Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Артур Гаврус пополнил ряды «Бреста»-1

В начале текущего сезона он успел провести за команду 15 встреч, в которых забросил две шайбы и сделал три голевые передачи. Напомним, Гаврус ранее выступал не только в экстралиге, но и в юниорской канадской лиге, а также в КХЛ и ВХЛ.

# Хоккей Беларуси # Артур Гаврус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» на выезде
05 декабря 2023 20:03

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» на выезде

Республиканский турнир по боулингу по программе «Спешиал Олимпикс» принимал Минск
05 декабря 2023 19:47

Республиканский турнир по боулингу по программе «Спешиал Олимпикс» принимал Минск

ФК «Динамо-Минск» чествовали на главной арене страны
05 декабря 2023 18:57

ФК «Динамо-Минск» чествовали на главной арене страны