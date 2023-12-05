Скрипченко об уходе Бакича: он заслужил сыграть в более сильном чемпионате, мы благодарны ему за всё

Главком Вадим Скрипченко активно внедряет в ряды молодежь. Уже обеспечили места в главной дружине Холодов, Будько, Мельниченко и Кролик. Покинет стан чемпионов нападающий из Черногории Душан Бакич. И, вполне возможно, сменит клубную прописку бразилец Ориньо. Тем не менее 75 % команды будет играть в следующем сезоне и в Лиге чемпионов. Главный тренер рассчитывает взять реванш за неудачное выступление в еврокубках.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»: Важно понимать, что Душан Бакич был очень важной фигурой для нашего коллектива в достижении этого успеха. И он по праву заслужил сыграть в более сильном чемпионате. Мы благодарны ему за все, за помощь, за то, что он помог завоевать чемпионский титул. Конечно, желаем ему успеха в дальнейшей карьере. Комплектуемся и просматриваем ближайший наш резерв. Сейчас можно смело говорить о тех молодых ребятах, за которыми мы на протяжении всего сезона следили в играх за молодежный состав. Потенциально я вижу в них возможность усиления команды, наш ближайший резерв.

Андрей Толмач, генеральный директор ФК «Динамо-Минск»:

Конечно, по ряду амплуа хочется усилить нашу команду, ведутся переговоры с рядом футболистов, но пока преждевременно о чем-то говорить... Посмотрим к концу декабря. По рекомендациям главного тренера. Что касается победы долгожданной, надо в первую очередь сказать спасибо ребятам и тренерскому штабу, которые смогли преодолеть внутреннее и внешнее давление, достойно пройти чемпионат и, самое главное, удачно его закончить.

Во вторник, 5 декабря, чемпионов чествовали на главной арене страны (подробности), но а в четверг команда получит свои долгожданные награды.