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В Минске и Бресте прошли онлайн-соревнования в тройном прыжке

20 мая 2020 08:55
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Новости Беларуси. Белорусская федерация легкой атлетики продолжает проводить соревнования в безопасном от вируса режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Минске и Бресте прошли онлайн-соревнования в тройном прыжке-1

19 мая была организована онлайн-трансляция из Минска и Бреста, где спортсмены одновременно вышли на старт. Подобный формат помог болельщикам насладиться турниром не выходя из дома, а также свел к минимуму риск заражения самих атлетов. Как отмечают организаторы, онлайн-соревнования дают спортсменам возможность начать сезон вовремя без риска для здоровья и физической формы, которую сложно поддерживать в режиме самоизоляции. 

В Минске и Бресте прошли онлайн-соревнования в тройном прыжке-4

Марк Мажейка, участник соревнований:
В «Стайках» отличная база. Все делается для того, чтобы успешно подготовиться к старту, и, в принципе, подготовка не срывалась. Лучшая тренировка – это соревнование, как говорится. Поэтому любое соревнование – это любая возможность попрыгать, посоревноваться, это всегда хорошо.

В Минске и Бресте прошли онлайн-соревнования в тройном прыжке-7

Для легкой атлетики подобный формат не в новинку. Количество просмотров онлайн-турнира в толкании ядра, который проходил 30 апреля, приблизилось к 2 000. Организаторы планируют и дальше продолжать соревнования в таком режиме.

# Легкая атлетика # Марк Мажейка # Фотофакт

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