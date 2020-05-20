В Минске и Бресте прошли онлайн-соревнования в тройном прыжке

Новости Беларуси. Белорусская федерация легкой атлетики продолжает проводить соревнования в безопасном от вируса режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 мая была организована онлайн-трансляция из Минска и Бреста, где спортсмены одновременно вышли на старт. Подобный формат помог болельщикам насладиться турниром не выходя из дома, а также свел к минимуму риск заражения самих атлетов. Как отмечают организаторы, онлайн-соревнования дают спортсменам возможность начать сезон вовремя без риска для здоровья и физической формы, которую сложно поддерживать в режиме самоизоляции.

Марк Мажейка, участник соревнований:

В «Стайках» отличная база. Все делается для того, чтобы успешно подготовиться к старту, и, в принципе, подготовка не срывалась. Лучшая тренировка – это соревнование, как говорится. Поэтому любое соревнование – это любая возможность попрыгать, посоревноваться, это всегда хорошо.