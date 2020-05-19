Павел Ясиновский: в планах возобновить международные квалификационные турниры по дзюдо с середины сентября 2020 года

Новости Беларуси. Национальная команда по дзюдо, а точнее те спортсмены, которые готовятся к предстоящей олимпийской квалификации, будут тренироваться еще две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальная команда по дзюдо, а точнее те спортсмены, которые готовятся к предстоящей олимпийской квалификации, будут тренироваться еще две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После ребят ждет двухнедельный отпуск, затем учебно-тренировочный сбор.
Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им
Возможно, к этому времени уже окончательно станут известны даты первых выездных стартов.
Павел Ясиновский, председатель Белорусской федерации дзюдо:
В планах Европейского союза дзюдо и Всемирной федерации дзюдо возобновить Гран-при, Большой шлем, European Open – все квалификационные турниры с середины сентября этого года.
Чемпионат Европы, который должен был пройти с 30 по 3 мая в Праге перенесен на ноябрь.