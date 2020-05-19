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Павел Ясиновский: в планах возобновить международные квалификационные турниры по дзюдо с середины сентября 2020 года

19 мая 2020 20:18
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Новости Беларуси. Национальная команда по дзюдо, а точнее те спортсмены, которые готовятся к предстоящей олимпийской квалификации, будут тренироваться еще две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Ясиновский: в планах возобновить международные квалификационные турниры по дзюдо с середины сентября 2020 года-1

После ребят ждет двухнедельный отпуск, затем учебно-тренировочный сбор.

Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им

Возможно, к этому времени уже окончательно станут известны даты первых выездных стартов.

Павел Ясиновский: в планах возобновить международные квалификационные турниры по дзюдо с середины сентября 2020 года-4

Павел Ясиновский: в планах возобновить международные квалификационные турниры по дзюдо с середины сентября 2020 года-6

Павел Ясиновский, председатель Белорусской федерации дзюдо:
В планах Европейского союза дзюдо и Всемирной федерации дзюдо возобновить Гран-при, Большой шлем, European Open – все квалификационные турниры с середины сентября этого года.

Чемпионат Европы, который должен был пройти с 30 по 3 мая в Праге перенесен на ноябрь.

# Дзюдо # Павел Ясиновский # Фотофакт

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