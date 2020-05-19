Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им

Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты второй раз кряду провели внутренние соревнования (правда, закрытые) в зале спорткомплекса «Чижовка-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты второй раз кряду провели внутренние соревнования (правда, закрытые) в зале спорткомплекса «Чижовка-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После командного турнира на прошлой неделе определяли сильнейших в абсолютном весе. На золото претендовали сразу восемь атлетов, пять из них – мастера спорта международного класса.
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В упорном финальном поединке победил Александр Ваховяк, серебро у Егора Воропаева, замкнул тройку сильнейших обладатель олимпийской лицензии Никита Свирид.
Этот турнир – в первую очередь контроль физической формы наших ребят и оценка их потенциала.
Леонид Свирид, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:
Они привыкли, что у нас каждый месяц соревнования, два соревнования. Будем говорить, простая была подготовка: мы подвели к соревнованиям – они пошли, пошли и пошли бороться. А сейчас тяжело им, видно, что они устали, им надоело. Пытаемся разнообразить тренировочный процесс.