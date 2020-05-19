Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им

После командного турнира на прошлой неделе определяли сильнейших в абсолютном весе. На золото претендовали сразу восемь атлетов, пять из них – мастера спорта международного класса.

Леонид Свирид, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

Они привыкли, что у нас каждый месяц соревнования, два соревнования. Будем говорить, простая была подготовка: мы подвели к соревнованиям – они пошли, пошли и пошли бороться. А сейчас тяжело им, видно, что они устали, им надоело. Пытаемся разнообразить тренировочный процесс.