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Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им

19 мая 2020 20:16
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Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты второй раз кряду провели внутренние соревнования (правда, закрытые) в зале спорткомплекса «Чижовка-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им-1

После командного турнира на прошлой неделе определяли сильнейших в абсолютном весе. На золото претендовали сразу восемь атлетов, пять из них – мастера спорта международного класса.

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В упорном финальном поединке победил Александр Ваховяк, серебро у Егора Воропаева, замкнул тройку сильнейших обладатель олимпийской лицензии Никита Свирид.

Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им-4

Этот турнир – в первую очередь контроль физической формы наших ребят и оценка их потенциала.

Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им-7

Леонид Свирид, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:
Они привыкли, что у нас каждый месяц соревнования, два соревнования. Будем говорить, простая была подготовка: мы подвели к соревнованиям – они пошли, пошли и пошли бороться. А сейчас тяжело им, видно, что они устали, им надоело. Пытаемся разнообразить тренировочный процесс.

# Дзюдо # Фотофакт

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