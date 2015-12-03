В Минске 5 декабря пройдет турнир по художественной гимнастике Baby Cup

Новости Беларуси. 16-й международный турнир по художественной гимнастике Baby Cup пройдет в ближайшую субботу, 5 декабря. Он соберет рекордное количество участниц: 400 девочек в возрасте от 4 до 10 лет выступят на ковре минского Дворца спорта. Начнутся соревнования в 17 часов. В преддверии этого спортивного события съемочная группа СТВ побывала на последних репетициях столичных граций.

С самого утра тренировочный зал на улице Даумана забит, как говорится под завязку. Остается все меньше времени до грандиозного события. В чьей-то жизни — это первый старт на большой арене. Baby Cup — тот турнир, которого ожидают с особенным нетерпением.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Для нас всех это самое лучшее мероприятие в художественной гимнастике. Оно ни с чем не сравнится. Для меня в душе это выше Олимпийских игр.

На суд жюри 400 спортсменок представят 83 хореографических композиции. Участницы выступят в четырех возрастных категориях. Самой юной грации всего три года.

Вместе с дебютантками на ковер выйдут и титулованные гимнастки. Восьмилетняя Алина Косая — победительница двух международных турниров. На Baby Cup девочка выступит в третий раз. Вот только на этот раз ей предстоит исполнить сольную программу.

Традиционно все участницы получат призы, но главное — не награда, а бесценный опыт.

Вместе с девочками уже переживают их наставники. Пусть тренеры и не дебютантки, но из года в год волнуются как в первый раз.

Большая сцена, свет софитов, вспышки фотокамер и море аплодисментов. Каждая девочка мечтает хотя бы раз оказаться в самом центре внимания, на Baby Cup сразу 400 звездочек смогут запечатлеть в памяти незабываемые минуты. Все эти девочки — золотой запас белорусской художественной гимнастики, ведь на этом турнире выступают самые лучшие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».