Биатлон: зачем на ногу спортсмена крепится чип и какая единственная операция во время гонки выполняется вручную

Самым памятным моментом для каждого биатлониста, несомненно, является финиш. Конечно, если ты пересекаешь черту в гордом одиночестве, результат под сомнение не ставится. А если нет? Если одновременно финиширует двое или даже трое спортсменов, как определить, кто быстрее? Ведь порой медалистов разделяют тысячные доли секунды. Для этого создана целая система отслеживания каждого на дистанции, которая называется хронометраж. Самая распространенная система хронометража в мире – Siwidata.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Есть часть стационарная, часть мобильная. Стационарная система включает в себя шкафы, которые установлены на контрольных точках. К ним подключаются сигнальные кабеля. И, соответственно, от этих шкафов, от этих контрольных точек все сведено в здание судейского павильона, где стоит сервер, то есть главный управляющий компьютер.

В «Раубичах» на самой длинной трассе контрольных отсечек 11. Есть еще четыре дополнительных: перед и после стрельбища, на штрафном круге и, естественно, на финише.

И работает это все донельзя просто. На каждую ногу биатлониста надежно крепятся по чипу для фиксации той ноги, которой спортсмен пересечет линию первой. Результат мгновенно передается на сервер и фиксируется на чипе. Сразу же после соревнований эти датчики снимаются и декодируются специальным устройством. Отказаться от чипа невозможно, да и он, вроде, никому и не мешает никогда.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Если человек носит на руке часы, привыкает, то та же система, только висит. По весу примерно такая же, как наручные часы. Только на ноге крепится.

Надежность всей системы практически стопроцентная. Фиксирование времени и результата теперь полностью автоматизировано и доверяется технике. Единственная операция, которая выполняется вручную, – ввод в систему номера спортсмена, когда он приходит на установку для стрельбы. Но, возможно, в скором времени и этим займется компьютер, ведь сегодня система Siwidata доводится до возможного идеала, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

На моей памяти так, наверное, и не бывало такого, чтобы были какие-то сбои. Это довольно надежная система. У нас она только появилась, а так обычно гарантия пять лет.