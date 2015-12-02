Что обещает новый биатлонный сезон: этапы, сюрпризы и новинки

Погоню со стрельбой за Большим хрустальным глобусом биатлонный пелетон традиционно начал в Швеции. Эстерсунд становится отправной точкой кубка мира уже восьмой год подряд – лыжный стадион здесь один из самых невысоких в Кубке мира, что идеально для старта сезона (приноравливаться к высокогорью атлетам придется позже), да и суровый скандинавский климат создает отличные условия для гонок уже в конце ноября.

Финиш и окончательное распределение очков биатлонистов, как и в прошлом сезоне, ждет в Ханты-Мансийске.

В нынешнем соревновательном году стреляющих лыжников ждет вояж за океан: в феврале пройдут североамериканские этапы: канадский Кэнмор возвращается в календарь спустя 22 года, американский Преск-айл в последний раз принимал сильнейших биатлонистов пять сезонов назад.

Потесниться пришлось чешскому этапу. В м году Нове место не нашлось места в календаре. Из списка этапов Кубка мира выбыл и норвежский Холменколен, но зато в пригороде Осло пройдет в марте чемпионат мира. Медали будут разыграны во всех современных дисциплинах кроме экспериментальной смешанной эстафеты.

Супермикст и классическая смешанная эстафета в календаре Кубка мира будут самыми редкими, насладятся ими зрители лишь на стартовом этапе в Эстерсунде и затем – в Канаде. Традиционно почти эксклюзивным событием будет и индивидуальная гонка.

Старейшая и самая протяженная дисциплина пройдет лишь на первом шведском этапе и в Руппольдинге. Баварский этап вообще будет иметь весьма оригинальную программу, хотя бы потому, что здесь единственный раз за весь сезон не будет спринта. На всех остальных восьми остановках Кубка мира пелетон неизменно посоревнуется в самой скоротечной дисциплине, и каждый раз (за исключением канадского Кэнмора) после этого разыграет и позиции в гонке преследования.

Спринт и пасьют – самые частые виды программы. Пять раз пройдет масс-старт, четырежды – классические эстафеты. Календарь будет насыщенным: с конца ноября по март белый цирк развлечет нас как следует, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.