Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд. Чем оправдываются хоккеисты?

Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело 12-е кряду поражение в чемпионате КХЛ и установило новый антирекорд клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами рижского «Динамо». Гости в этом сезоне также не блещут, и даже находились в турнирной таблице ниже «зубров». Впрочем, только до этой встречи.

Минчане за 60 минут так и не подобрали ключики к неприятельским воротам. А вот рижане забросили дважды. Мамчиц открыл счет на самом исходе первого периода. А в третьей двадцатиминутке Эштон подвел итог. 0-2. Минское «Динамо» терпит 12-е кряду поражение.

Артем Демков, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Мы сыграли плохо сегодня. Физически настрой был нормальным. Просто мы как-то немного...почему так. Я за всех не отвечаю. Мы были немножко зажаты, какие-то нервные, ничего не получалось. Наверное, довлеет то, что такая серия идет поражений. В головах психологически это надо как-то перебороть. Пока продолжается такая игра невнятная.