«Кадры решают». Кто обеспечивает картинку II Европейских игр в мире? Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Во всем мире картинку II Европейских игр увидят благодаря работе уникальной международной команды вещателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония открытия II Европейских игр уже скоро: какие сюрпризы подготовили организаторы для зрителей
Съемочная группа телеканала СТВ наблюдала за подготовкой к форуму не только в Минске, но и в Мадриде. Именно там находится их офис.
Что стоит за съемкой ярких спортивных стартов, а главное, как объединить самые профессиональные кадры телевещания со всего мира в одну команду? Мы покажем нюансы работы уникального коллектива, которые не попадут в телетрансляцию. В эти минуты наши коллеги готовят к эфиру специальный репортаж «Кадры решают».
Напомним, новый выпуск специального репортажа смотрите сегодня, 19 июня, в 20.30.