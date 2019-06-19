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«Кадры решают». Кто обеспечивает картинку II Европейских игр в мире? Анонс специального репортажа на СТВ

19 июня 2019 11:11
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Новости Беларуси. Во всем мире картинку II Европейских игр увидят благодаря работе уникальной международной команды вещателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия II Европейских игр уже скоро: какие сюрпризы подготовили организаторы для зрителей

«Кадры решают». Кто обеспечивает картинку II Европейских игр в мире? Анонс специального репортажа на СТВ-1

Съемочная группа телеканала СТВ наблюдала за подготовкой к форуму не только в Минске, но и в Мадриде. Именно там находится их офис.

Что стоит за съемкой ярких спортивных стартов, а главное, как объединить самые профессиональные кадры телевещания со всего мира в одну команду? Мы покажем нюансы работы уникального коллектива, которые не попадут в телетрансляцию. В эти минуты наши коллеги готовят к эфиру специальный репортаж «Кадры решают».

Напомним, новый выпуск специального репортажа смотрите сегодня, 19 июня, в 20.30.

«Кадры решают». Кто обеспечивает картинку II Европейских игр в мире? Анонс специального репортажа на СТВ-4

«Кадры решают». Кто обеспечивает картинку II Европейских игр в мире? Анонс специального репортажа на СТВ-6

# Европейские игры # Фотофакт

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