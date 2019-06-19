«Кадры решают». Кто обеспечивает картинку II Европейских игр в мире? Анонс специального репортажа на СТВ

Съемочная группа телеканала СТВ наблюдала за подготовкой к форуму не только в Минске, но и в Мадриде. Именно там находится их офис.

Что стоит за съемкой ярких спортивных стартов, а главное, как объединить самые профессиональные кадры телевещания со всего мира в одну команду? Мы покажем нюансы работы уникального коллектива, которые не попадут в телетрансляцию. В эти минуты наши коллеги готовят к эфиру специальный репортаж «Кадры решают».

Напомним, новый выпуск специального репортажа смотрите сегодня, 19 июня, в 20.30.