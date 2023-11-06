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В международном турнире по шахматам «Минск-2023» лидирует 15 человек – судья соревнований

06 ноября 2023 14:39
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На базе Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам продолжается традиционный международный шахматный турнир «Минск-2023», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В международном турнире по шахматам «Минск-2023» лидирует 15 человек – судья соревнований-1

В соревнованиях принимают участие более 170 шахматистов, среди которых 18 международных гроссмейстеров. Среди них есть и весьма титулованные игроки. Отметим, на стартовом отрезке турнира сенсационных результатов зафиксировано не было. Авторитетные игроки берут свое, но и молодежь не отступает, а пытается навязать свою игру опытным шахматистам.

В международном турнире по шахматам «Минск-2023» лидирует 15 человек – судья соревнований-4

Игорь Стрелец, главный судья соревнований, международный арбитр:
Турнир набирает обороты, в настоящее время лидируют 15 человек, имеющие по 3 очка – стопроцентный результат. В том числе фавориты турнира Иван Попов и Александр Халифман. И очень приятно, что в этой группе держатся и наши ведущие игроки: Михаил Никитенко, Максим Царук, Алексей Федоров, Алексей Александров, Вячеслав Зарубицкий. Как я и говорил раньше, мы надеемся, что они все-таки составят конкуренцию ведущим российским игрокам и смогут побороться за высокие места.

Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров. Завершатся соревнования 11 ноября.

# Шахматы # Игорь Стрелец # Фотофакт

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