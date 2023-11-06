«Работать есть над чем всегда». Главком сборной Беларуси по гандболу о победе подопечных над Россией

Сборная Беларуси по гандболу осталась непобедимой в рамках Суперсерии против команды России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турне по городам нашей страны завершилась тремя викториями отечественных спортсменов.

Заключительная игра получилась на загляденье. Сказать, кто будет сильнее, на этот раз было невозможно до последних секунд. Но наши парни сохранили хладнокровие и довели встречу до победы – 25:23. В рамках серии земляки так и не узнали горечи поражений, празднуя триумф во всех трех поединках. Напомним, ранее белорусы обыграли соперников в Могилеве и Гомеле. И в столице была поставлена яркая точка. Результат товарищеских встреч тренерский штаб оценил позитивно. Данные спарринги помогут держать себя в тонусе перед возвращением на международную арену.

Ю рий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу: Как тренер я много что увидел хорошего: игроков, которые выросли за время, пока мы не играли, претендуют на место в сборной. А работать есть над чем всегда. Все ребята хотят, едут с удовольствием в сборную. У нас очень прекрасная атмосфера. В этой команде функционирует свой климат. Есть ведущие игроки, которые его поддерживают, и мне как тренеру легко с ними работать.

Дмитрий Хмельков, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Тяжелая игра. Не супертяжелая, но тяжелая физически и по самоотдаче. Пытались, и вроде все получилось. Отличная атмосфера, легионеры – молодцы, приехали. Тренируются с нами, поддерживают, подсказывают. Я думаю, что за этот сбор мы очень подросли в игровом плане и видении.

Отметим, в будущем наша сборная проведет еще ряд совместных с россиянами стартов. В планах – еще одна Суперсерия, но уже на выезде.