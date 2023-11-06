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«Работать есть над чем всегда». Главком сборной Беларуси по гандболу о победе подопечных над Россией

06 ноября 2023 14:20
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Сборная Беларуси по гандболу осталась непобедимой в рамках Суперсерии против команды России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турне по городам нашей страны завершилась тремя викториями отечественных спортсменов.

«Работать есть над чем всегда». Главком сборной Беларуси по гандболу о победе подопечных над Россией-1

Заключительная игра получилась на загляденье. Сказать, кто будет сильнее, на этот раз было невозможно до последних секунд. Но наши парни сохранили хладнокровие и довели встречу до победы – 25:23. В рамках серии земляки так и не узнали горечи поражений, празднуя триумф во всех трех поединках. Напомним, ранее белорусы обыграли соперников в Могилеве и Гомеле. И в столице была поставлена яркая точка. Результат товарищеских встреч тренерский штаб оценил позитивно. Данные спарринги помогут держать себя в тонусе перед возвращением на международную арену.

«Работать есть над чем всегда». Главком сборной Беларуси по гандболу о победе подопечных над Россией-4

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:
Как тренер я много что увидел хорошего: игроков, которые выросли за время, пока мы не играли, претендуют на место в сборной. А работать есть над чем всегда. Все ребята хотят, едут с удовольствием в сборную. У нас очень прекрасная атмосфера. В этой команде функционирует свой климат. Есть ведущие игроки, которые его поддерживают, и мне как тренеру легко с ними работать.

«Работать есть над чем всегда». Главком сборной Беларуси по гандболу о победе подопечных над Россией-7

Дмитрий Хмельков, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Тяжелая игра. Не супертяжелая, но тяжелая физически и по самоотдаче. Пытались, и вроде все получилось. Отличная атмосфера, легионеры – молодцы, приехали. Тренируются с нами, поддерживают, подсказывают. Я думаю, что за этот сбор мы очень подросли в игровом плане и видении.

Отметим, в будущем наша сборная проведет еще ряд совместных с россиянами стартов. В планах – еще одна Суперсерия, но уже на выезде.

# Гандбол # Дмитрий Хмельков # Юрий Шевцов # Фотофакт

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