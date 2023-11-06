Хоккей. Егора Сидорова признали первой звездой матча ЗХЛ

«Саскатун», за который выступает белорус Егор Сидоров, праздновал победу над «Реджайной» – 6:2 – в матче Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный хоккеист оформил хет-трик и был признан первой звездой матча. Белорусский нападающий отличался в первом периоде, одна из его шайб в итоге и оказалась победной. В 14 поединках нынешнего сезона земляк заработал 21 балл.