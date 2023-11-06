Белорусские гандболисты обыграли команду России в рамках Суперсерии

Сборная Беларуси по гандболу обыграла команду России в третьем матче Суперсерии. Заключительная игра в Минске получилась яркой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе дружины показали красивую и неуступчивую борьбу, но, несмотря на серьезное сопротивление соперников, наши парни довели встречу до победы – 25:23. Самыми результативным игроком в составе отечественной команды стал Никита Вайлупов. В его активе 9 заброшенных мячей. Ранее белорусы дважды обыграли россиян, в Могилеве и Гомеле.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:

Как тренер я много чего увидел хорошего. Увидел игроков, которые выросли за время, пока мы не играли, которые претендуют на место в сборной. А работать есть над чем всегда.