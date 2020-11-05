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«В меня вселяет это очень много надежды». Главный тренер «Цмоки-Минск» о победе над французами

05 ноября 2020 18:06
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Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» с победы стартовали в баскетбольной Лиге чемпионов. 4 ноября белорусы принимали французский «Шоле», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая четверть закончилась с перевесом столичной команды в два очка. Во второй десятиминутке «драконы» почти не заметили соперника и ушли на большой перерыв при счете 45:33.

«В меня вселяет это очень много надежды». Главный тренер «Цмоки-Минск» о победе над французами-1

Однако пауза пошла французам на пользу, и две оставшиеся четверти они оставили за собой. Но, к счастью для «Цмоков», им хватило заработанного ранее преимущества. Итоговый счет 82:75, победа нашего клуба. Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 20 очков.

«В меня вселяет это очень много надежды». Главный тренер «Цмоки-Минск» о победе над французами-4

Ростислав Вергун, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:
Наверное, не самый красивый баскетбол, который все ожидают, который хотелось бы видеть. Характер, нашли свой путь к победе, первую победу в первом же домашнем матче Лиги чемпионов мы добыли. Мы останемся в том же составе и попытаемся. То, что показал Андрей Стабровский, я думаю, что это хорошее начало, в меня вселяет это очень много надежды.

«В меня вселяет это очень много надежды». Главный тренер «Цмоки-Минск» о победе над французами-7

Свой следующий поединок группового этапа в рамках лиги чемпионов «Цмоки» проведут 11 ноября. В Афинах они сыграют с греческим клубом АЕК. А в 7 ноября «драконы» в Единой лиге ВТБ на своей площадке примут саратовский «Автодор».

# Баскетбол # Максим Салаш # Ростислав Вергун # Андрей Стабровский # Фотофакт

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