«В меня вселяет это очень много надежды». Главный тренер «Цмоки-Минск» о победе над французами

Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» с победы стартовали в баскетбольной Лиге чемпионов. 4 ноября белорусы принимали французский «Шоле», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая четверть закончилась с перевесом столичной команды в два очка. Во второй десятиминутке «драконы» почти не заметили соперника и ушли на большой перерыв при счете 45:33.

Однако пауза пошла французам на пользу, и две оставшиеся четверти они оставили за собой. Но, к счастью для «Цмоков», им хватило заработанного ранее преимущества. Итоговый счет 82:75, победа нашего клуба. Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 20 очков.

Ростислав Вергун, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:

Наверное, не самый красивый баскетбол, который все ожидают, который хотелось бы видеть. Характер, нашли свой путь к победе, первую победу в первом же домашнем матче Лиги чемпионов мы добыли. Мы останемся в том же составе и попытаемся. То, что показал Андрей Стабровский, я думаю, что это хорошее начало, в меня вселяет это очень много надежды.