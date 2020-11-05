Иван Янковский о Кубке Беларуси по вольной борьбе: мы год пробыли в застое и это – глоток свежего воздуха

Новости Беларуси. В Минске завершился Кубок Беларуси по вольной борьбе, который стал для спортсменов первым серьезным стартом за долгое время, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как прошли соревнования и в какой форме находятся лидеры сборной, знает Наталья Федорцова.

Отмены, переносы, отказ от участия в турнирах – такими событиями в спортивном мире уже никого не удивить. Однако по счастливому стечению обстоятельств все это миновало Кубок Беларуси по вольной борьбе. Соревнования прошли в три дня и собрали порядка 100 участников, правда, международное представительство было небольшим. Но главное, что спортсмены получили возможность выйти не только на тренировочный ковер. Были здесь и лидеры, и ближайший резерв.

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Мы год пробыли в застое и это – глоток свежего воздуха, который поможет ребятам хоть как-то понять, в какой они форме. Хотя хотелось бы увидеть их с зарубежными спортсменами, проверить их готовность. Тут – это внутренний старт, это одно, а все-таки международный ковер – это другое.

Параллельно с мужчинами на ковер вышли и женщины. Ожидаемо, интриги и сенсационных результатов здесь не было. Лидеры – они и есть лидеры. Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина, Мария Мамашук – все подтвердили звание лучших. Особенно интересно было посмотреть на Мамашук, которая лишь в начале календарного года смогла оправиться от травмы.

Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Маша прошла период реабилитации, восстановления. Сейчас у нас был сбор в Раубичах, она в полном объеме работала, но состояние спортсмена именно соревновательное мы можем проверить только на серьезных официальных стартах. Кубок Беларуси стал своеобразным отбором на чемпионат мира, который пока еще планируют провести в Сербии в декабре 2020 года. Однако некую статусность турнир все же потерял. Из-за сложной эпидемиологической обстановки от участия отказались США, а в состоянии раздумий находятся другие державы-лидеры. Но отсутствие конкуренции с топовыми странами вовсе не радует белорусов.