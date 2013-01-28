В Марьиной Горке открылась выставка, посвященная главному тренеру сборной Беларуси по мини-футболу среди слабовидящих Анатолию Усенко

Новости Беларуси. В художественной галерее Пуховичского районного краеведческого музея открылась уникальная экспозиция, посвященная известному белорусскому спортсмену, главному тренеру национальной команды по мини-футболу среди слабовидящих и по совместительству почетному гражданину Марьиной Горки Анатолию Усенко.

Анатолий Иванович – личность в белорусском спорте легендарная. Он неоднократный чемпион мира и Европы по мини-футболу, награжден орденами и медалями.

Основу экспозиции составляют предметы, которые музею передал сам знаменитый тренер. Это спортивная форма, медали, сувениры, фотографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Пранович, директор Пуховичского районного краеведческого музея:

Дзяцінства і юнацтва гэтага цікавага чалавека звязаны з горадам Мар’іна Горка. Нарадзіўся ён у шматдзетнай сям’і. З дзяцінства, яшчэ будучы школьнікам, цікавіўся спортам, гуляў у футбол. Працаваў некаторы час у Мар’інай Горцы, а потомы пайшоў у вялікі спорт.