В Лиде прошел чемпионат Европы по мини-футболу среди священнослужителей

Новости Беларуси. Центром не совсем обычных спортивных соревнований стала Лида. Здесь проходит 8 чемпионат Европы по мини-футболу среди католических священнослужителей. За звание чемпиона будут бороться сильнейшие команды континента из 13 стран. Белорусские ксёндзы - в числе фаворитов. Для них это уже третий турнир такого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Карнелович, СТВ:

Местом проведения 8 чемпионата Европы по мини-футболу среди священнослужителей Беларусь была выбрана не случайно. Здесь мирно сосуществуют разные религиозные конфессии. Наша страна единственная в мире, где католическое и православное Рождество объявлены праздничными днями. Есть и еще один весомый аргумент: Беларусь - страна спортивная, что сегодня уже вне всяких сомнений.

Ксёндз Кшиштоф Басин, капитан сборной Польши по мини-футболу:

Белорусский спорт нам хорошо знаком. Недавно я был в Минске и удивился, насколько хорошо всё подготовлено к чемпионату мира по хоккею, надеюсь лично побывать на соревнованиях.

Ксёндз Руслан Рахимберлинов, участник сборной Казахстана по мини-футболу:

Здесь я замечаю, что очень всё развито, очень всё организовано, подготовлено прекрасно. Нам в этом можно взять и от вас какой-то пример, и чему-то от вас научиться. Поэтому мы с большой радостью сюда приехали.

За победу на чемпионате Европы по мини-футболу будут бороться священники из 13 стран. От профессиональных турниров эти соревнования практически ничем не отличаются. Те же правила, те же судьи, только возраст игроков не ограничен. Главное — желание и стремление к победе. А помочь в этом должна молитва — она звучит перед каждой игрой.

Александр Кашкевич, епископ Гродненской католической епархии:

В здравом теле здравый дух. И это одно с другим, я думаю, что можно как-то соединять, яднаць, гэта патрэбна. Тым больш, мы узбагачаемся, што прыехалі госці із 12 краін. Яны также прывезлі сваю культуру.

Белорусская команда — одна из фаворитов турнира. В таких международных чемпионатах принимает участие уже третий раз. Священники признаются, что быть хозяевами соревнований очень почётно и, в то же время, ответственно. Поэтому усиленно тренировались несколько месяцев.

Ксёндз Артур Малафей, участник сборной Беларуси по мини-футболу:

Тренировки у нас проходили здесь, где мы находимся. По возможностям нашим как мы могли, умели, старались подготовиться. Все команды, которые на сегодняшний день здесь находятся, отметили большой уровень организации и очень довольны нашим белорусским народом.

Болельщики:

Я приехал с надеждой что наша команда вырвется в финал и, может, даже выиграет этот кубок.

Я надеюсь, что наши ребята победят. Я болею за Беларусь. Мы привезли даже транспарант. Приехали из Минска, ради того, чтобы поболеть за нашу команду, чтобы их поддержать.

Соревнования по мини-футболу это не только спортивные баталии. Во время чемпионата участники команд посетят Мирский и Несвижский замки, познакомятся с культурой и традициями Беларуси.