26 февраля зажжен огонь зимних Паралимпийских игр-2014

Новости России. Огонь Паралимпийских игр зажжен на мысе Дежнева. Это самая восточная точка Евразии, которая первой на российской земле встречает рассвет. Поэтому там и сочли символичным зажечь спортивное пламя.

Произошло это с первыми лучами восходящего солнца, около 5 утра по местному времени. Далее стартовала традиционная эстафета, завершится она 7 марта, когда в Сочи начнутся Паралимпийские игры.

Предполагается, что нашу страну представят 10 спортсменов, которые будут соревноваться в двух видах спорта: лыжные гонки и биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

