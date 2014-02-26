Прямой эфир

26 февраля зажжен огонь зимних Паралимпийских игр-2014

26 февраля 2014 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Огонь Паралимпийских игр зажжен на мысе Дежнева. Это самая восточная точка Евразии, которая первой на российской земле встречает рассвет. Поэтому там и сочли символичным зажечь спортивное пламя.

Произошло это с  первыми лучами восходящего солнца, около 5 утра по местному времени. Далее стартовала  традиционная эстафета, завершится она 7 марта, когда в Сочи начнутся Паралимпийские игры.

Предполагается, что нашу страну представят 10 спортсменов, которые будут соревноваться в двух видах спорта: лыжные гонки и биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

# Зимняя Олимпиада

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко дал поручение незамедлительно выплатить призовые белорусским олимпийцам
26 февраля 2014 11:10

Александр Лукашенко дал поручение незамедлительно выплатить призовые белорусским олимпийцам

Дарья Домрачева – лучшая спортсменка Олимпиады-2014 по мнению журналистов. Норвежец Бьорндален – лучший спортсмен
26 февраля 2014 08:59

Дарья Домрачева – лучшая спортсменка Олимпиады-2014 по мнению журналистов. Норвежец Бьорндален – лучший спортсмен

Хоккеист Овечкин извинился перед болельщиками за выступление сборной России на Олимпиаде
26 февраля 2014 07:28

Хоккеист Овечкин извинился перед болельщиками за выступление сборной России на Олимпиаде