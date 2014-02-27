Антон Кушнир поделился впечатлениями об Олимпиаде-2014 и о своей победе в программе «Утро. Студия хорошего настроения!»

Новости Беларуси. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Антон Кушнир!

Антон, доброе утро!

Очень приятно, что вы приехали к нам, потому что мы понимаем, что Вы нынче нарасхват, как и любой человек, достигнувший таких вершин. Скажите нам честно: Вы чувствуете себя олимпийским чемпионом? Каково это вообще, чувствовать себя олимпийским чемпионом?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Добрый день, телезрители! Добрый день, белорусы! Знаете, спустя некоторое время уже осознание приходит постепенно, то есть поначалу у нас не было и сил, и не высыпались в полной мере, но уже несколько дней получается это сделать. Поэтому уже прихожу в себя, чувствую лучше, и осознание приходит.

Кстати, то, с чем Вы к нам пришли (медаль – ред.) на программу, можно посмотреть? Можно хоть руками потрогать?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Пожалуйста! Конечно!

Антон, скажите, а у Вас сейчас не проходят дни так, что Вы сидите на диване, с медалью на груди? «Всё, нынче ничего не надо делать, всего достиг, всего хватает?»

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Пока не приходится.

Антон, все, что произошло на Олимпиаде, это был фурор. Такой яркий сюрприз! Потому что все, что происходило с нашей олимпийской командой, это был один сплошной сюрприз. И Ваше выступление просто повергло в шок всех телезрителей, всех белорусов. Это максимальная оценка, которую выставляли, по-моему, вообще?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Да, совершенно верно, это олимпийский рекорд, хотя официально такого и нет, но в истории уже будет, чему я очень рад, и рад, что вся команда получила достойный результат. Я смотрю, вспоминаю, у меня мурашки по коже. Вспоминаю, смотрю на прыжок и думаю, что, все-таки повезло. Думаю, что весь расклад, который сложился у нас изначально с финала, потом с восьмерки, и суперфинала четверки. Прыгал я, по-моему, вторым, то есть стал третьим в суперфинале. И так как из трех финалистов прыгал первым, и то, что я стал на ноги, немножко ребят это сбило, я думаю. Прыжок был исполнен качественно, приземление было хорошее, и трибуны настолько сильно поддерживали и радовались, что, мне кажется, был бы я на их месте, не знаю, как бы я исполнил.

Психологически было тяжелее?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Было тяжело ребятам очень.

Все равно очень сложный элемент, и как вы решились на такое пойти? С точки зрения простого обывателя, с точки зрения простого болельщика это просто что-то шедевральное, как трюк! Немногие, наверняка, решаются?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Согласен, пока не так много людей прыгают на соревнованиях такого ранга, и мы готовили прыжок. Где-то в 2009 году я уже исполнял на Чемпионате мира в Японии. Не такое было удачное исполнение, но приземление было чуть похуже, но там я занял 6 место, потому что первый прыжок был «смазан». Этот прыжок, на разминке мы его делали, я думаю, что немножко помешало нам тогда. Потом исполняли его еще на кубках мира, единожды, перед Ванкувером в 2010 году.

Ваш тренер сказал, что во фристайле остаются и задерживаются только сильнейшие и бесстрашные. Что значит бесстрашный человек? Все-таки, все равно, наверное, все Ваши прыжки – это продуманная техника, вплоть до выполнения ньюансов каких-то. Либо Вы, действительно, совершенно бесстрашный человек и не боитесь ни высоты, ни падений, ничего, что Вас вообще может сбить с толку?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Знаете, я точно так же боюсь высоты, если так это назвать, стоять высоко. Но дело в том, что наша работа, во-первых, я люблю это дело, мне нравится сам процесс тренировочный, мне нравится участвовать в соревнованиях, это непередаваемое ощущение, то есть хорошее. У каждого своя работа. Поэтому у каждого тяжелая работа. Я смотрю на других людей, чем занимаются, я думаю, так бы я не смог. А свою работу мы делаем, и с моей стороны это кажется не так сложно. Потому что мы долго над этим работаем. 22 года уже занимаюсь во фристайле.

Скажите, а сколько у спортсменов олимпийского уровня отводится доле везения?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Вообще, удача, я полагаю, в жизни каждого человека несет такую значимую роль. И также и в спорте. Не могу сказать в цифрах, бывает, она нужна очень сильно порой. Если ты на пике формы подходишь к соревнованиям определенным, она нужна, как никогда. Может, помните, как в Ванкувере не удался мне немного второй прыжок, и тут много факторов повлияло, самые мелкие детали. Даже если говорить о погоде, то за день до соревнований был дождь, туман. После соревнований был опять целый день проливной дождь. В день мужского старта до обеда был туман, после обеда распогодилось.

Естественно, много тренировок, определенный режим. И все это, понятно, что требует большой самоотдачи, больших физических затрат. Какой лично Ваш способ расслабления и прихода в нормальный человеческий вид? Не уставшего человека, а полного сил?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Что касается соревновательного или тренировочного процесса, режима, мы полностью посвящены этому делу, у нас и летний сезон насыщенный, и зимний еще более целенаправленно работаем на снегу. И там у нас сон, питание, тренировки. Целый день.

Не так много дней прошло после Олимпиады, вы посетили «Студию хорошего настроения». Из студии Вы, конечно же, сейчас уйдете, но из спорта, мы надеемся, уходить пока не собираетесь?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Еще пока не собираюсь.