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Александр Лукашенко дал поручение незамедлительно выплатить призовые белорусским олимпийцам

26 февраля 2014 11:10
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поручил премьер-министру Михаилу Мясниковичу незамедлительно выплатить призовые белорусским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в Минске накануне прошла торжественная церемония чествования белорусских олимпийцев. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил спортсменам государственные награды. Из рук Президента трехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева получила звезду Героя Беларуси. На нынешней Олимпиаде  наши атлеты добились высочайшего успеха — завоевали шесть медалей, пять из которых высшей пробы. Наша команда заняла восьмое место в неофициальном медальном зачёте.

# Зимняя Олимпиада

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