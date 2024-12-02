В Кубке Беларуси по мини-футболу определились последние четвертьфиналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ими стали гомельский ВРЗ и «Столица». Фавориты не испытали проблем в матчах с менее рейтинговыми оппонентами.

«Столица» не оставила шансов «Дорожнику» – 6:1. Следующий соперник действующих чемпионов страны – «Охрана-Динамо». Гомельчане на домашней площадке разгромили «Борисов-900» – 10:1 и за выход в полуфинал поспорят с лидером чемпионата, «Минском». Обладатель Кубка, оршанский «Витэн» встретится со светлогорским ЦКК. Еще одну четвертьфинальную пару составили гомельский БЧ и столичная «Чехорда». Первые четвертьфиналы пройдут 7 и 8 декабря.