ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Витебск», а «Нёман» одержал победу над «Химиком»

В чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» обыграла «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже к 3-й минуте минчане вели с преимуществом в две шайбы. До перерыва северяне сократили отставание, но большего гостям не удалось. Победа «Юности» – 4:1.

Десятую подряд викторию в чемпионате одержал гродненский «Неман». На этот раз над «Химиком» – 3:1. Дубль оформил Артем Кислый, еще одну шайбу забросил Евгений Авраменко. После этого успеха «Неман» закрепился в тройке лучших. А четвертое место занимает жлобинский «Металлург», обыгравший в гостях «Брест» – 1:0. Автор победной шайбы – Илья Спат. В еще одном матче «Гомель» был сильнее солигорского «Шахтера» 2:1.